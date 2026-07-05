Fazzini in uscita? Il Cagliari passa avanti nella corsa al centrocampista viola
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Il futuro di Jacopo Fazzini potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Il centrocampista viola è infatti finito nel mirino del Cagliari, che nelle ultime ore avrebbe superato la concorrenza del Parma nella corsa al giocatore. Il club emiliano, inizialmente tra le società più interessate a Fazzini, sembra aver modificato le proprie strategie di mercato.
L'obiettivo principale del Parma è ora quello di riportare in gialloblù Gabriel Strefezza, attualmente in forza all'Olympiacos, motivo per cui il pressing sul centrocampista della Fiorentina si è raffreddato. Questo scenario ha consentito al Cagliari di guadagnare terreno e di portarsi in pole position per l'eventuale trasferimento di Fazzini. Lo riporta Tuttosport.
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