Nessun contatto tra Fiorentina e Trabzonspor per Oulai: il cartellino costa più di 25 milioni
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Arrivano continue smentite sul fronte legato a Christ Inao Oulaï, talento ivoriano in forza al Trabzonspor che nelle ultime ore era stato accostato alla Fiorentina. Secondo infatti quanto riportato sul proprio porfilo X dal noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, non ci sarebbero stati contatti tra il club viola e quello turco per il centrocampista classe 2006.
Inoltre la valutazione che veniva data del giocatore di circa 25 milioni di euro viene definita come non sufficiente per acquistare il cartellino dell'ex Bastia. Dunque sembrerebbe al momento arenarsi la pista che porta ad uno dei giocatori rivelazione della Costa D'Avorio nella rassegna mondiale.
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