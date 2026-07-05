Dalla Fiorentina all’Atalanta? Per La Nazione Sarri studia la mossa Gudmundsson

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Maurizio Sarri potrebbe chiamare Albert Gudmundsson per provare a portarlo all'Atalanta. Lo riporta stamani La Nazione che sottolinea come il feeling fra l’attuale attaccante dell’Atalanta e l’islandese viola parta da lontano, come ricorda e precisa chi conosce bene l’allenatore. Forse Sarri, Gud lo avrebbe preso già volentieri anche alla Lazio, ma un conto è fare mercato con il club nerazzurro alle spalle e un altro era farlo con Lotito e i mille paletti attorno alle manovre della società biancoceleste. Così, la settimana che comincia, la settimana delle prime corsette al Viola Park, potrebbe portare una scossa anche al futuro di Albert.

E questa scossa potrebbe darla proprio Sarri, magari parlando con i suoi dirigenti e consigliando loro di provare a intercettare la volontà della Fiorentina sul domani dell’islandese. Poi a fare la differenza sulla questione saranno le cifre, i soldi. La domanda e l’offerta. Perché Gud è un talento, un giocatore che non può passare di mano per pochi spiccioli o con una formula low-cost.