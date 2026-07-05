Paratici mette nel mirino Oulai: per il Corriere Fiorentino c'è un ostacolo

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La Fiorentina continua a orientare le proprie scelte di mercato verso profili giovani, dinamici e dotati di grande fisicità, seguendo la linea tracciata da Fabio Paratici. In tal senso sotto osservazione è finito il profilo di Cristo Inao Oulai, centrocampista ivoriano del Trabzonspor, anche se da parte del club viola sono arrivate smentite riguardo a un interesse concreto. Reduce da un Mondiale disputato ad alto livello, Oulai si è messo in evidenza per la sua capacità di abbinare forza fisica, intensità e qualità tecniche. Un insieme di caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno, ma anche un giocatore dal valore importante: la sua valutazione si aggira infatti sui 25 milioni di euro.

L'idea di Paratici è quella di costruire una squadra composta da calciatori giovani, con ampi margini di crescita, atleticamente strutturati e in grado di mantenere ritmi elevati nell'arco dei novanta minuti. È questa la filosofia che sta guidando le strategie di mercato della Fiorentina, decisa a plasmare una rosa sempre più competitiva e in linea con le esigenze del calcio contemporaneo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.