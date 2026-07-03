Con 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici

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Il clamoroso trasferimento di Tonali al Tottenham potrebbe avere riflessi clamorosi anche sul futuro di Fagioli. Sia chiaro, parliamo di due centrocampisti con caratteristiche diverse. Ma, comunque, di indiscusso talento. Ed è altrettanto evidente che un'eventuale cessione non sforerebbe il muro dei cento milioni. Parliamo di cifre molto, molto diverse. Fagioli piace a Paratici e anche a Grosso. Però non è un incedibile (nessuno nella rosa viola è incedibile…). Diciamo che davanti a una proposta da almeno 40 milioni la società viola potrebbe dare il via libera. Sarebbe un sacrificio doloroso ma inevitabile. Paratici ha bisogno di liquidità per ricostruire la squadra. Inoltre Grosso ama avere un regista classico. E magari anche con qualche chilo in più davanti alla difesa. La possibile partenza di Fagioli porterebbe in maglia viola un elemento con caratteristiche fisiche e tattiche diverse.

Per Kean non bastano 40 milioni

Si è aperta la finestra di mercato legata alla clausola rescissoria di Moise Kean. Ricordiamo, per liberare il bomber serve un assegno da 62 milioni, oltre all'accordo naturalmente con il calciatore. Facendo due conti (Kean guadagna più di cinque milioni a stagione) si tratta di un'operazione da più di 100 milioni. Penso che il telefono di Paratici non squillerà. Diverso il discorso a trattativa libera. Ci potrebbe essere un club intenzionato a mettere sul piatto 40 milioni. Ma, a differenza di Fagioli, a questa cifra la Fiorentina non è intenzionata a liberare il suo cannoniere. Ne servono almeno 6-7 in più. A meno che non sia Kean a pretendere di essere ceduto andando a uno scontro frontale. Tutto da decidere il futuro di Piccoli. Per il momento l'opzione più probabile è una cessione con prestito oneroso con diritto di riscatto.

Contropartite per Thorstvedt

Il Sassuolo vuole quindici milioni per il centrocampista. La Fiorentina, che ha già l'accordo con il giocatore, non vuole chiudere l'operazione senza una contropartita tecnica. Paratici è disposto a mettere sul piatto Sohm e Fabbian. Due centrocampisti che sono costati euro più, euro meno quanto è valutato il norvegese. Ma interessano questi due giocatori al Sassuolo? E quale può essere il conguaglio richiesto dal club emiliano. Difficile, direi impossibile, che i dirigenti del Sassuolo accettino uno scambio alla pari.

Piace Alajbegovic

Paratici lavora a tutto campo. Tenendo nel mirino decine di giocatori. Un profilo che è monitorato con attenzione è Kerim Alajbegovic, classe 2007, bosniaco del Bayer Leverkusen. Il problema su questo fronte non è solo il costo del cartellino ma l'attenzione di tanti club. Si parla di quasi mezza Europa. La Fiorentina però vuole provare a giocare questa partita.

Operazione 2010

In passato abbiamo spesso invitato la Fiorentina a "fare calcio". La scelta di puntare sui grandi talenti del 2010 è fare calcio. Quindi bravissimo Paratici che ha preso l'attaccante Egharevba dal Verona e ha chiuso con Beldenti proveniente dal Brescia. Senza contare che in casa il club viola ha già il fenomeno Croci. Si lavora insomma per un grande futuro. E questo, lo ripeto, è fare calcio. Bravo Paratici.