Oulai torna protagonista dalla Nazionale: Vanoli fa un lavoro emotivo su di lui
Christ Inao Oulai rientra alla Fiorentina con il morale alle stelle dopo essere stato protagonista con la Costa d'Avorio. Il centrocampista classe 2006 ha trovato la sua prima rete con la Nazionale maggiore, firmando con un tiro a giro dal limite dell'area il pareggio contro il Gabon nei minuti conclusivi della partita. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, la prestazione del giovane viola rappresenta un segnale incoraggiante anche per Paolo Vanoli, che continua a seguirne con attenzione il percorso di crescita. Il gol conferma infatti le qualità tecniche di Oulai, che potrebbe aggiungere anche la conclusione dalla distanza alle proprie soluzioni offensive.
Il tema principale, però, riguarda soprattutto la gestione emotiva del centrocampista. Vanoli è consapevole delle potenzialità del giocatore, ma vuole accompagnarne la maturazione senza accelerare i tempi. L'entusiasmo dopo il gol in Nazionale dovrà essere gestito con attenzione, anche alla luce di alcuni episodi recenti che hanno evidenziato un temperamento ancora da controllare. In vista della trasferta contro il Monza, Oulai torna dunque a candidarsi per una maglia da titolare, con Nicolò Fagioli come principale concorrente a centrocampo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati