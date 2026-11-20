FirenzeViola Fiorentina, esame Varela: il bomber del Monza spauracchio della fragile difesa viola

Dopo la sosta la Fiorentina riparte da Monza: di fronte ci sarà Gustavo Varela, capocannoniere della Serie A e già finito nel mirino delle big.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per la Fiorentina è in arrivo un test importante per capire se questi giorni di pausa sono serviti a migliorare un reparto, quello difensivo, che ad oggi è il secondo peggiore della Serie A per gol subiti, 25 (al pari di Udinese e Monza e davanti al solo Sassuolo con 29 reti incassate). Allo Stadio Brianteo lunedì alle 20:45, contro il Monza, la squadra di Vanoli affronterà quello che è ad oggi il capocannoniere della Serie A con nove gol realizzati, ossia il portoghese Gustavo Varela. Arrivato infatti nel corso dell’estate dal Benfica per 3 milioni e mezzo di euro, il classe 2005 è stato senza alcun dubbio il colpo più sorprendente ed efficente dell’estate in rapporto al prezzo pagato e alla resa sul campo.

Un impatto devastante

Attaccante dotato di una buona velocità, bravo a dialogare con la squadra e con uno spiccato senso del gol, Varela si è presentato al massimo campionato italiano andando a segno già nella prima giornata contro l'Inter e confermandosi poi anche contro l'Udinese. Un lieve problema fisico lo ha costretto a saltare la trasferta di Parma, mentre a Lecce è arrivata l'unica battuta d'arresto di questo avvio. La risposta, però, non si è fatta attendere: doppietta al Sassuolo, prima dello stop realizzativo contro la Lazio.

Al centro del mercato

Da quel momento Varela ha letteralmente cambiato marcia, trovando la via del gol con una continuità impressionante. Due reti contro il Cagliari, poi le marcature contro Torino, Napoli e Bologna, per un rendimento che lo ha portato in vetta alla classifica marcatori. I numeri raccontano una partenza straordinaria: 9 gol e un assist in appena 10 presenze, davanti a Malen e Raimondo. Un bottino a cui va sommata anche la doppietta realizzata in Coppa Italia contro l'Avellino lo scorso agosto, in occasione del primo impegno ufficiale stagionale del Monza. Numeri che hanno attirato già i riflettori sul mercato di Napoli, Juventus e non solo, e che rappresenteranno un banco di prova importante per la difesa della Fiorentina.