C'è anche Croci in Qatar con l'Italia Under 17, Ritorni: "Voliamo bassi"

C'è anche un po' di Fiorentina ai Mondiali Under 17 in Qatar. Tra i convocati dell'Italia guidata da Massimiliano Franceschini figura infatti Federico Croci, uno dei talenti più promettenti del settore giovanile viola, pronto a vivere un'esperienza importante sul palcoscenico internazionale. Il classe 2010, che gioca stabilmente nella Primavera di Andreazzoli nonostante la giovane età, ha già messo insieme 10 presenze e 7 reti in campionato, alle quali si aggiunge un gol in UEFA Youth League. Numeri che confermano le sue qualità e che gli hanno permesso di conquistare un posto nella spedizione azzurra, composta prevalentemente da calciatori nati nel 2009.

A raccontare come il ragazzo si stia avvicinando al Mondiale è stato il suo agente Andrea Ritorni, che intervistato da Repubblica ha sottolineato l'importanza di accompagnarne la crescita senza eccessive aspettative: "Sento Federico tutti i giorni, è in Qatar con i compagni da lunedì e si sta preparando nel migliore dei modi all'appuntamento. Prima di partire ha avuto un virus che ha risolto in pochissimo tempo ed ora sta benissimo sia mentalmente che fisicamente. Tocca a noi farlo rimanere sereno ed allontanare le pressioni che arrivano inevitabilmente da stampa, tifosi, mondo esterno. E continuare a volare bassi portando rispetto sempre a tutti perché bruciarsi a quell'età è facile".