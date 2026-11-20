Istantanee da Monza-Fiorentina, l'errore di Ikonè e i due gol in due stagioni di Beltran

Lunedì il posticipo di serie A propone Monza-Fiorentina, sfida che in casa viola riporta alla memoria episodi rimasti impressi. Con Ikonè e Beltran.

Non è una di quelle sfide così ricorrenti in serie A, anzi per la verità Monza e Fiorentina si sono ritrovate di fronte soltanto in tempi recenti, eppure quella del Brianteo è partita che riporta alla memoria episodi particolari, oltre a gioie e dolori legate a una vittoria preziosa e qualche sconfitta indigesta.

Flashback da Monza: l'errore di Ikonè, i due gol in due stagioni di Beltran

Di certo tra le istantanee da ricordare ci sono un’occasione clamorosamente sprecata da Ikonè, capace di rimandare il tiro decisivo persino dopo aver saltato il portiere salvo farsi rimontare dal difensore, e un paio di marcature di quel Beltran che in versione punta non ha lasciato grandi ricordi. Eppure l’attaccante argentino, almeno a Monza, può vantare una tradizione positiva, figlia di due gol consecutivi tra la stagione 2023/2024 (quando il suo rimpallo sotto porta, su rinvio del portiere, fu decisivo nell’uno a zero finale per gli uomini ai tempi allenati da Italiano) e quella successiva in cui trovò un gol su rigore che non salvò la Fiorentina dalla sconfitta per 2-1. Un precedente che può incoraggiare il connazionale Pellegrino, andato in gol prima della sosta contro la Juve e a caccia lunedì del suo quinto centro in campionato in maglia viola