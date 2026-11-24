Vanoli 1° responsabile, ma in sette anni di Commisso solo salvezze
Questa mattina La Repubblica (ediz. Firenze) scrive di una disfatta inaccettabile, della Fiorentina a Monza, per l'atteggiamento messo in campo, moscio, sconclusionato, senza mordente, con un enorme passo indietro rispetto alla squadra pimpante vista prima della sosta. Inaccettabile per la proposta di gioco, nulla per novanta minuti, lasciata alle giocate estemporanee dei singoli senza una minima proposta corale in grado di mettere in difficoltà l'avversario. Inaccettabile perché ancora una volta, nel momento in cui c'è bisogno di svoltare, la squadra torna indietro, rimanendo invischiata in una lotta salvezza che forse adesso è la reale dimensione della società.
Un caos che ha in Vanoli il principale responsabile: il tecnico non ha trovato ancora la chiave giusta per far rendere un gruppo con dei valori indiscutibili ma anche con difetti enormi. Adesso le prossime quattro gare, Udinese-Cagliari-Parma e Bologna prima di Natale. Gare che invece di rappresentare una svolta per la risalita in classifica serviranno per mettere punti in cascina per non scivolare ulteriormente in zona retrocessione. E per evitare di lottare un altro anno per la salvezza, il vero traguardo dei sette anni della gestione Commisso, al di là di qualche piacevole episodio con Italiano e Palladino.
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