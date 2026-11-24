Mai una Fiorentina così brutta: ecco quando è cambiata la partita

Come scrive La Gazzetta dello Sport, mai la squadra di Vanoli era stata così brutta e arrendevole da quando il tecnico è subentrato a Grosso: la Viola, per ricompattarsi, andrà in ritiro. [...] La Fiorentina si è ritrovata sotto dopo un tempo nonostante avesse iniziato meglio. Vanoli aveva ritoccato l’undici che aveva pareggiato con la Juve per necessità (Gnonto a sinistra per l’acciaccato Njie) e poi è stato costretto a farlo ancora dopo meno di mezz’ora per l’infortunio di Viery, sostituito da Ranieri. [...] La Viola ha provato ad aggirare il muro con i due terzini, Jimenez e Joao Mario, che entravano e Mastantuono uomo ovunque.

In mezzo Ndour s’alzava e Oulai s’abbassava, riuscendo a uscire bene dalla pressione. La partita è cambiata quando il Monza ha iniziato ad allargare il gioco sulle fasce e a cercare di più Varela in area. I padroni di casa hanno affondato soprattutto a sinistra con Mangas, supportato bene da Robinson, che ha trovato la sua comfort zone sulla trequarti, defilato a sinistra. Così, dopo un salvataggio di Ranieri su Varela e un tiro di Birindelli respinto da De Gea, è arrivato il rigore della svolta con un gran concorso di colpe viola: lancio sbagliato da Oulai, Pellegrino si è fatto anticipare da Goglichidze, Jimenez ha perso il duello con Mangas, lanciato da Robinson, e Oulai ha colpito col braccio sul tiro di Varela.