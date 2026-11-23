Pericolo Varela, Vanoli cambia in difesa. Il Corriere Fiorentino: "Ranieri al posto di Viery"

Il repertorio che ha mostrato in questo avvio di campionato Gustavo Varela, avversario stasera dei viola, e che gli ha permesso di battere retroguardie come quella dell’Inter o del Napoli, è un qualcosa davanti al quale Vanoli medita qualche cambiamento rispetto a come aveva terminato l’ultimo ciclo di partite. Salvo sorprese toccherà infatti a Ranieri affiancare Dragusin al centro della difesa, cambio di rotta successivo alle ultime sfide nelle quali il tecnico aveva dato fiducia a Viery.

L’ex capitano, sottolinea il Corriere Fiorentino, è reduce da 4 partite viste in tribuna per via di un problema al piede e dai 90 minuti a sedere contro i bianconeri, ora che è pienamente recuperato avrà il compito di cancellare la prova negativa di Genova, l’ultima delle 4 presenze stagionali in cui i viola hanno comunque incassato 9 gol tra Roma, Venezia, Napoli e Genoa. Un cambio che conferma come Vanoli sia ancora alla ricerca di una fase difensiva migliore e più efficace, al vaglio di una squadra fragile davanti al portiere esattamente come i viola (25 gol subiti) ma guidata in attacco da una punta che ha già dimostrato di saper trovare la via del gol.