FirenzeViola Difesa viola da incubo: 28 gol subiti, mai così male nella Serie A a 20 squadre

La sconfitta di Monza per 3-0 certifica una crisi che ormai ha assunto contorni storici. La Fiorentina di Grosso prima e di Vanoli poi è riuscita a conquistare un primato che nessuno avrebbe mai voluto vedere accostato al nome viola: 28 gol subiti nelle prime dodici giornate di campionato, 2,33 di media a partita. Un dato che la consegna alla storia della Serie A a 20 squadre come la peggior Fiorentina di sempre sotto il profilo difensivo.

Difesa allo sbaraglio

La doppietta di Varela e il gol di Robinson hanno infatti messo a nudo ulteriormente i limiti di una retroguardia che viene ormai battuta in tutti i modi. In transizione, a difesa schierata, su calcio piazzato e con reti che arrivano sia da fuori che da dentro l'area di rigore. De Gea e compagni sembrano spesso spaesati e in balia degli eventi, con i difensori, da Dragusin a Viery passando per i vari Ranieri, Joao Mario e Jimenez, che finiscono per essere i primi colpevoli ma che rappresentano solamente il sintomo evidente di un'idea di gioco, quella di Vanoli, che non ha attecchito su questa squadra.

Sosta non sfruttata

Ciò che però è certo, e lo era purtroppo già da prima di Monza, è che non si tratta più soltanto di una fase complicata o di qualche episodio sfortunato: i numeri raccontano di una squadra fragile, che durante la sosta sembra non solo non aver migliorato ma addirittua dà la sensazione di aver peggiorato la propria fase difensiva, e che è incapace, ad oggi, di trovare un equilibrio.