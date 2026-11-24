Notte fonda per la Viola: preoccupa la forte difficoltà a concretizzare

Tuttosport questa mattina scrive che della squadra di Vanoli invece preoccupa la difficoltà a concretizzare il predominio territoriale, contro un avversario che sino a questo punto era stato tutt'altro che efficiente in fase difensiva; l'unico sussulto è un palo del subentrato Beto a risultato compromesso. [...] Occasioni, in avvio, manco a parlarne. Un mezzo pallonetto di Goncalves che di certo non può superare i 202 centimetri di Thiam ed un diagonale affilato ma poco potente di Jimenez smanacciato dallo stesso portiere per evitare pericoli. [...] Per la Fiorentina è notte fonda, senza soluzioni efficaci per pungere negli ultimi venti metri, se non le discese palla al piede di Jimenez, migliore in campo nei toscani.

Per il Monza è il terzo successo in campionato, tutti al Brianteo, do raccolto 9 dei 10 punti to li. La Serie A è ancora lunghissima, ma lo stato d'animo non può che essere agli antipodi. I biancorossi torneranno in campo dopo all'Olimpico di Roma, nella sfida dei bomber tra Varela e Malen; Vanoli invece si giocherà la zona retrocessione a pranzo nello scontro diretto con l’Udinese.