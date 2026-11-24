S. Cecchi: "Ora sul banco degli imputati finisce anche la dirigenza"

Questo il pensiero del giornalista, Stefano Cecchi, affidato a La Nazione il giorno dopo lo scottante 3-0 incassato dalla Fiorentina in Serie A contro il Monza: "Buio pesto. La Fiorentina modello speranza è durata solo pochi minuti. All'inizio sembrava infatti che la squadra viola non avesse sbagliato quello che gli esperti chiamano «approccio». Ma è stato solo un attimo, un fuoco fatuo fuori stagione. [...] Una squadra velleitaria, impotente, senza idee, senza carattere e senza un senso.

Che incassa una mazzata terribile che gela tutto: speranze, buoni propositi e orizzonti di calcio diverso. Perché se alla fine ne buschi da questo Monza, è difficile pensare a un proseguo di campionato senza la sofferenza come scomoda compagna di viaggio fino alla fine. Qualcosa che, dopo un calciomercato dispendiosissimo, sembrava impossibile e che invece oggi è dolorosa realtà. Chiamando così inevitabilmente sul banco degli imputati anche la dirigenza sportiva oltre a chi, sul campo e in panchina, ha realizzato questa devastante impresa al contrario".