Mita: "Ora cambi qualcosa. Serve un'analisi sulla gestione di Vanoli"

Il giornalista, Alessandro Mita, ha scritto commentato sul Corriere dello Sport - Stadio il 3-0 rimediato dalla Fiorentina ieri a Monza: "25-30 minuti fatti abbastanza bene (senza però incidere) e poi il tracollo. Preso il primo gol, la Viola è andata in confusione come tante volte è già capitato. È tornata in campo nella ripresa e ha concesso ai ragazzi di Juric tutto quello che poteva concedere, sono arrivati altri due gol, di cui uno splendido, il tacco di Varela. [...] Adesso è il tempo di chiudersi in una stanza e parlarsi chiaro: tutti, dal primo all’ultimo. Una squadra con questi giocatori non può dissolversi a ogni difficoltà e non può subìre 28 gol in 12 giornate, 29 con la Coppa Italia (in campionato peggio ha fatto solo il Sassuolo, 31).

[..] Quindi, forse è il caso che la Fiorentina, dopo 12 turni di campionato, cambi qualcosa. Nel modo di stare in campo, nel modo di attaccare e nel modo di difendere. Anche a costo di scelte dolorose. Partendo dal presupposto che comunque il primo dato da analizzare è quanto Paolo Vanoli abbia in mano la situazione".