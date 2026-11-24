Zetti: "Non c'è continuità. E il 4-2-3-1 con questi uomini non aiuta"

Questo l'editoriale del giornalista, Cosimo Zetti, affidato a La Nazione l'indomani del 3-0 subito dalla Fiorentina in trasferta col Monza: "La prima delle cinque gare pre-natalizie che avrebbero dovuto rilanciare la Fiorentina non poteva andare peggio. Non c'è continuità, la squadra gioca a sprazzi, spinge ma non punge, i giri del motore si alzano e poi si abbassano di colpo. E' come se mancasse qualcosa, come se la Fiorentina non riuscisse più a mettere mattocini per il timore che la torre possa crollare. E il 4-2-3-1, con gli uomini che Vanoli ha a disposizione, probabilmente non aiuta. Perché se in fase di transizione uno dei due centrocampisti si fa trovare fuori posizione, allora diventa davvero difficile arginare le imbucate degli avversari. Serve equilibrio, proprio quello che Vanoli invoca sempre.

Eppoi la testa, i cali di concentrazione, gli errori e l'incapacità di mantenere l'intensità. Per non parlare delle idee, queste sconosciute. Goncalves non pervenuto, Mastantuono scontato, Oulai ci prova, ma è lui che provoca il rigore. No, non ci siamo. E Udine, a questo punto, diventa una partita fondamentale".