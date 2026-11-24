Poesio: "I quattro motivi per cui è lecito aver perso le speranze"

Ernersto Poesio, giornalista, ha scritto un editoriale sul Corriere Fiorentino ha proposito del 3-0 subito dalla Fiorentina a Monza: "Molto più di una sconfitta pesantissima. Una batosta clamorosa, a tratti umiliante, specchio lucidissimo di una squadra che continua a non esistere.

[…] Ma le lezioni da queste parti non servono. Non con i giocatori, non con questi dirigenti (che forse qualche domanda sul proprio operato dovrebbero farsela), non con quella parte della piazza che da anni ormai segue il percorso discendente della Fiorentina targata Commisso porgendo sempre l'altra guancia, nell'eterna attesa del sol dell'avvenire che finisce regolarmente per trasformarsi in una notte sempre più fonda. Quella in cui adesso si trova la Fiorentina senza nemmeno qualche luce qua e là per cercare di individuare la strada. Le hanno spente tutte Vanoli e i suoi giocatori con la partita di Monza, dove i viola non hanno solo raccolto la settima sconfitta in 12 partite, ma hanno perso anche quei pochi motivi di speranza che si erano affacciati prima della sosta. Ne bastano quattro per spiegare la pericolosa involuzione: 1) la prova opaca di Gonçalves sostituito dopo appena un tempo; 2) l'insufficiente caracollare di Mastantuono (anche lui cambiato a metà ripresa); 3) il passo del gambero di Pellegrino servito poco e malissimo; 4) la pessima prova di Oulai, incappato nella peggior partita della stagione".