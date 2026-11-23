Da Firenze a Monza, due storie diverse: La Nazione: "Kouadio e Lucchesi sfidano la Viola"

La sfida contro la Fiorentina rappresenterà una serata speciale per Eddy Kouadio e Lorenzo Lucchesi, due ex del vivaio viola oggi protagonisti nella difesa del Monza di Ivan Juric. Entrambi hanno trovato spazio e continuità in Brianza, ma con situazioni contrattuali differenti: Kouadio è ancora di proprietà toscana, mentre Lucchesi è stato acquistato a titolo definitivo.

Kouadio, pratese classe 2006, è arrivato a Firenze nel 2021 dopo le prime esperienze con Galcianese e Tobbiana. In prestito al Monza, ha conquistato Juric con le sue qualità, trovando anche il primo gol in Serie A contro il Cagliari. Dopo la chiamata in Nazionale maggiore da parte di Mancini, è arrivato anche il debutto con l'Under 21. A giugno farà ritorno alla Fiorentina. Lucchesi, fiorentino classe 2003 e tifoso viola, dopo le esperienze con Ternana e Reggiana ha trovato nel Monza la continuità cercata, diventando una pedina importante della difesa. Per lui sarà la prima volta da avversario contro la squadra del cuore. Lo riporta La Nazione.