Vanoli difende Fagioli e valuta nuove soluzioni con Oulai. Ma non stasera

Paolo Vanoli si schiera dalla parte di Nicolò Fagioli e respinge le critiche rivolte al centrocampista dopo la prestazione negativa contro l'Atalanta. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico viola ha voluto difendere pubblicamente il classe 2001 in conferenza stampa, ribadendone l'importanza all'interno della squadra.

"Prendersela con un ragazzo come lui, che l'anno scorso è stato il perno di questa squadra, perché sbaglia un tempo è esagerato", ha spiegato Vanoli, ricordando come Fagioli abbia disputato la sua migliore stagione proprio nel ruolo di regista. Il numero 44 resta dunque un elemento centrale della Fiorentina, come dimostrano i 734 minuti disputati e le dieci presenze da titolare in undici partite. Il buon ingresso di Oulai contro l'Atalanta ha però riaperto il dibattito sulla possibile convivenza tra i due.

Finora hanno giocato insieme soltanto per 80 minuti complessivi, senza riuscire a garantire il necessario equilibrio al centrocampo viola. Vanoli sta valutando nuove soluzioni, compresa quella di schierare Oulai in regia e Fagioli da mezzala. Per il momento, però, gli esperimenti sembrano destinati a essere rimandati. Intanto la Fiorentina guarda anche al mercato di gennaio, quando potrebbe intervenire proprio per rinforzare il centrocampo.