Col Sassuolo la partita numero 3000 della storia della Fiorentina: il dato

La sfida di questa sera contro il Sassuolo avrà un significato particolare per la Fiorentina, che raggiungerà quota 3.000 partite disputate in Serie A. Come evidenzia La Nazione, si tratta di un traguardo prestigioso, raggiunto finora soltanto da quattro società: Inter, Roma, Juventus e Milan. Nelle 2.999 gare giocate nel massimo campionato a girone unico, il bilancio complessivo dei viola resta positivo, nonostante le difficoltà delle ultime stagioni: 1.179 vittorie, 911 pareggi e 909 sconfitte. Numeri che testimoniano il peso storico della Fiorentina nel calcio italiano.

Il club gigliato occupa inoltre il quinto posto nella classifica assoluta dei successi in Serie A, anche se Napoli e Lazio si stanno progressivamente avvicinando. Meno incoraggiante, invece, il dato relativo alle sconfitte: soltanto la Lazio ne ha collezionate più dei viola nella storia del campionato. Celebrare la tremillesima presenza con una vittoria sarebbe il modo migliore per dare una svolta alla stagione. La squadra di Paolo Vanoli, infatti, non conquista i tre punti da cinque giornate e attraversa un digiuno che dura ormai da quasi due mesi. L'ultima serie negativa di questa portata risale a circa undici mesi fa.