Firenze non lascia la Fiorentina: in mille a Reggio Emilia domani sera
La Fiorentina potrà contare ancora una volta sul sostegno dei propri tifosi nella delicata trasferta contro il Sassuolo. Per la sfida di lunedì al Mapei Stadium è infatti previsto un nuovo esodo viola, dopo quelli già registrati a Venezia e Genova. La Nazione riporta che le stime parlano di oltre mille sostenitori al seguito della squadra di Paolo Vanoli, con la possibilità di avvicinarsi a quota duemila.
La trasferta di Reggio Emilia è tradizionalmente una delle più partecipate dal popolo gigliato, tanto da essere considerata anche la classica "trasferta da trattoria". In molti approfitteranno infatti del ponte di Ognissanti per trascorrere qualche ora in Emilia, tra le specialità gastronomiche locali, prima di raggiungere lo stadio. Resta però il ricordo amaro dell'ultimo precedente, quando circa quattromila tifosi viola assistettero alla sconfitta per 3-1 dello scorso dicembre.
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