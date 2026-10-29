Fiorentina-Atalanta 2-2, rivivi la diretta testuale del match
22.50 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie del post-partita.
22.48 - Non arriva la vittoria per la Fiorentina che ci è andata vicina ma ancora una volta paga i problemi difensivi. Un punto che muove la classifica.
90' +4' - FINISCE QUI! 2-2 tra Fiorentina e Atalanta al Franchi.
90' +3' - Beto sbaglia di testa! Stacca a centro area ma indirizza fuori.
90' - Assegnati 3 minuti di recupero.
90' - Cambio nella Fiorentina: entrano Beto e Pedro Goncalves per Pellegrino e Mastantuono.
90' - De Gea respinge sul destro di De Ketelaere.
89' - Ci prova anche Gnonto con il destro a giro, palla alta.
86' - De Gea respinge con i pugni un tiro-cross di Bernasconi.
85' - Clamorosa occasione per Brescianini! TIra con il destro da due passi, Carnesecchi con i piedi respinge. Brescianini però era in fuorigioco.
84' - Cambio nell'Atalanta: dentro Sulemana, fuori Zalewski.
83' - Bella giocata di Mastantuono in ripartenza che costringe Obric al fallo fa giallo.
81' - Joao Mario ci prova dalla distanza, Carnesecchi para.
79' - Ancora Mastantuono, stavolta calcia con il destro ma Rowe devia in corner.
77' - Mastantuono ruba palla alta ed entra in area con il tunnel ma viene anticipato.
75' - Giallo per Gnonto per un fallo su De Ketelaere.
74' - Zalewski lasciato tutto solo in area calcia all'angolino, De Gea neanche si butta. DI nuovo parità al Franchi.
74' - GOL DELL'ATALANTA. SEGNA ZALEWSKI.
72' - Tocco di mano in area di Bernasconi ma per l'arbitro non è da calcio di rigore.
69' - Cambio nella Fiorentina: dentro Gnonto per Njie.
67' - De Ketelaere chiede un rigore per un contatto con Ndour, per l'arbitro non c'è nulla.
64' - Krstovic vicino al gol! Liscio di Dragusin che lancia l'attaccante, che in area calcia a giro rasoterra ma spedisce fuori.
61' - Joao Mario calcia dalla distanza con il destro a giro, Obric devia nettamente e Carnesecchi con il piede riesce solo a toccare il pallone che finisce in porta. Fiorentina in vantaggio!
61' - GOOOOOOOLLL!!! GOOOOOLLLL!! SEGNA JOAO MARIO CON DEVIAZIONE!
60' - Jimenez calcia dal limite con il mancino ma non trova la porta.
58' - Entra anche Rowe al posto di Elmas per l'Atalanta.
58' - Cambio nell'Atalanta: fuori Gaetano, dentro Pasalic.
56' - Viery chiude in maniera fondamentale su un pallone messo in mezzo da De Ketelaere.
53' - Palla al bacio di Jimenez sul secondo palo con Njie che colpisce perfettamente di testa e buca Carnesecchi. Tutto in parità al Franchi!
53' - GOOOOOOLLLL!! GOOOOLLLL!! NJIE DI TESTA!!
52' - Oulai perde un brutto pallone ma Viery copre su Krstovic, dall'altra parte Njie di testa manda alto.
51' - Giallo per Pellegrino che tocca un pallone di mano nel tentativo di saltare di testa.
49' - Elmas a un passo dal gol ma si era portato avanti il pallone con il braccio. Fallo di mano.
48' - Mastantuono fuori di un soffio! Punizione quasi perfetta dell'argentino che manca la porta di un centimetro.
45' - SI RIPARTE! Con un cambio nella Fiorentina: dentro Oulai al posto di Fagioli. E anche l'arbitro è rimasto negli spogliatoio per un problema fisico, al suo posto arbitrerà il quarto uomo Marinelli.
--- INTERVALLO ---
45' +2' - FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l'Atalanta.
45' - Assegnati 2 minuti di recupero.
44' - Pellegrino ci prova di testa ma manda alto.
43' - De Gea salva la Fiorentina! Parata strepitosa su un colpo di testa a botta sicuro di Krstovic, perso malamente da Dragusin.
41' - La difesa della Fiorentina è ferma, il belga mette in rete un passaggio all'indietro di Zalewski e sblocca la gara. Ma i viola avevano sbagliato in uscita.
41' - GOL DELL'ATALANTA. Segna De Ketelaere.
38' - Mastantuono! Si incunea nell'area avversaria e calcia a botta sicura ma spara alto non di molto.
37' - Ritorna in campo Brescianini.
37' - Doppia occasione per Gaetano che però non trova la porta né da dentro l'area né da fuori, con Viery che si oppone.
35' - Brescianini costretto a uscire momentaneamente per una perdita di sangue dal naso. Fiorentina in 10.
33' - Ennesimo tiro del match, stavolta è Joao Mario a provarci dalla distanza, deviato.
30' - Giallo per Viery che sbraccia su una ripartenza dell'Atalanta.
29' - Carnesecchi riesce a parare con i piedi su una deviazione su tiro di Ndour dal limite.
26' - De Ketelaere fallisce un gol clamoroso allargando troppo il piattone, c'era comunque posizione di fuorigioco.
22' - Pellegrino liscia un cross ottimo di Jimenez a due passi da Carnesecchi.
19' - Si salva la Fiorentina! Elmas calcia a botta sicura in area, la difesa viola riesce ad opporsi in qualche modo.
15' - Ci prova anche Fagioli di prima sul pallone che esce dopo un cross da corner, altro tiro nei cantieri della Fiesole.
14' - Mastantuono! Carnesecchi si oppone sul tiro col destro da posizione defilata.
12' - Giallo per Elmas costretto a stendere Joao Mario bravo a ripartire veloce.
10' - Fiorentina che ha iniziato decisamente meglio rispetto all'Atalanta.
8' - Jimenez ci prova da fuori area ma spara in curva.
6' - Pellegrino! Palla rubata alta e tiro con il mancino che esce di pochissimo a lato.
5' - Cambio nell'Atalanta: dentro Scalvini al posto di Kristensen.
4' - Njie sbaglia un passaggio in area e l'Atalanta allontana.
3' - Problema fisico per Kristensen nell'Atalanta, per ora è fuori dal campo.
0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dall'Atalanta.
Tutto pronto per Fiorentina-Atalanta, gara che chiuderà la nona giornata di Serie A. Due squadre in un momento complicato, i viola al penultimo posto in classifica, i bergamaschi invece a 10 punti e lontani dalla zona Europa. Anche per questo i punti stasera pesano doppio sia per Vanoli che per Sarri: in caso di vittoria una delle due squadre farebbe un bel salto in avanti. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!
Queste le formazioni ufficiali del match:
Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez , Dragusin , Viery , Joao Mario ; Ndour , Fagioli , Brescianini ; Mastantuono, Pellegrino , Njie. A disposizione: Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Goncalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Beldenti, Lezzerini. Allenatore: Paolo Vanoli.
Atalana (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic.
A disposizione: Pasalic, Idele, Kamaldeen Sulemana, Scalvini, Plaia, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, Rowe.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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