I lavori a Campo di Marte preoccupano il quartiere. Che propone la "Ztl Viola"
I lavori della tramvia a Campo di Marte preoccupano i residenti del quartiere, già alle prese con i disagi legati al cantiere dello stadio Franchi e alla presenza dei tifosi durante le partite della Fiorentina. Come racconta il Corriere Fiorentino, nel quartiere cresce la sfiducia verso le promesse dell'amministrazione comunale, soprattutto per quanto riguarda viabilità, parcheggi e tempi di realizzazione delle opere.
Proprio lo stadio viene indicato dai cittadini come esempio dei ritardi nei lavori. A preoccupare è anche la sovrapposizione dei cantieri della tramvia, del Franchi e del passante Tav. Tra le richieste principali spicca l'introduzione della cosiddetta "Ztl viola", pensata per tutelare i residenti nei giorni delle partite della Fiorentina, quando le strade vengono spesso occupate dalle auto dei tifosi.
Torna inoltre al centro del dibattito il parcheggio da tremila posti previsto negli spazi ferroviari di via Campo d'Arrigo, la cui realizzazione resta condizionata dai lavori dell'alta velocità. I residenti ricordano anche il sottopassaggio ciclopedonale della stazione di Campo di Marte, più volte promesso, che potrebbe favorire l'arrivo dei tifosi allo stadio senza utilizzare auto e motorini. Il timore è che i nuovi cantieri aggravino una situazione già complicata.
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