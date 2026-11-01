Aquilani contro il suo passato. Il rapporto con Barone e quella speranza nel 2024

Alberto Aquilani si prepara ad affrontare la Fiorentina da avversario, dopo aver sognato a lungo di allenarne la prima squadra. Come racconta La Nazione, quella contro il Sassuolo sarà una sfida speciale per il tecnico romano, legato profondamente all'ambiente viola fin dai tempi da calciatore. Arrivato a Firenze nel 2012 da caòcoatpre, Aquilani è tornato nel 2019 per iniziare la carriera in panchina. Prima l'Under 18, poi la collaborazione con Iachini e infine la Primavera, con cui ha conquistato tre Coppe Italia e due Supercoppe, valorizzando talenti come Kayode, Comuzzo, Bianco e Amatucci.

Fondamentale nel suo percorso il rapporto con Joe Barone, che aveva individuato in lui un possibile futuro allenatore della Fiorentina. Un progetto interrotto dalla scomparsa del dirigente. Nell'estate 2024, dopo l'esperienza al Pisa, Aquilani sembrava vicino alla panchina viola, ma la società scelse Palladino. Dopo un periodo di aggiornamento e l'esperienza a Catanzaro, conclusa con la finale playoff, è arrivata l'occasione al Sassuolo, alla sua prima esperienza in Serie A. Domani ritroverà dunque il suo passato, con l'obiettivo di fermare la risalita della Fiorentina. E chissà che in futuro le strade del Principino e dei viola non possano incrociarsi nuovamente.