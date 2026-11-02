FirenzeViola Totoformazione, quotidiani tutti sulla stessa linea. Oulai in panchina

La Fiorentina si prepara alla delicata trasferta contro il Sassuolo con Vanoli intenzionato a puntare sulla continuità. Il tecnico viola sembra orientato a confermare il 4-3-3 e gran parte della formazione vista nell'ultimo impegno contro l'Atalanta, cercando di dare stabilità a una squadra che ha bisogno di tornare alla vittoria per risalire la classifica.

I quotidiani tengono tutti la stessa linea

La probabile formazione della Fiorentina è la stessa su tutti i quotidiani. Tra i pali nessun dubbio: spazio a David De Gea. Davanti allo spagnolo, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Jimenez sulla corsia destra e Joao Mario su quella sinistra, con Dragusin e Viery a formare la coppia centrale. Una scelta dettata anche dalle assenze di Ranieri e Pongracic, che costringono Vanoli a puntare nuovamente sui due difensori.

Unico ballottaggio Fagioli-Oulai ma l'italiano è in vantaggio

A centrocampo la principale novità dovrebbe essere la conferma di Nicolò Fagioli in cabina di regia. Nonostante la prestazione complicata contro l'Atalanta e la concorrenza di Oulai, l'ex Juventus resta favorito per partire dal primo minuto. Ai suoi lati agiranno Ndour, nel ruolo di mezzala destra, e Brescianini, pronto a garantire inserimenti e dinamismo sulla sinistra. Nessuna sorpresa dovrebbe arrivare nemmeno nel reparto offensivo. Mastantuono partirà largo a destra, mentre Njie occuperà la corsia sinistra, con entrambi chiamati a creare superiorità numerica e occasioni da gol. Al centro dell'attacco conferma per Pellegrino, ancora favorito su Beto.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Nazione (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie

Corriere dello Sport (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie

Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie

Repubblica (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie

Firenzeviola.it (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie