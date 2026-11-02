FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: Più Fagioli che Oulai con Brescianini e Ndour, davanti favorito Pellegrino

Probabile conferma per l'undici sceso in campo dall'inizio contro l'Atalanta: ancora Fagioli in regia a discapito di Oulai, davanti Pellegrino favorito su Beto. Per Gonçalves panchina con Brescianini e Ndour a completare il centrocampo

Importante, certo, per un sacco di motivi e non ultima la classifica, ma non così determinante, o almeno non uno spartiacque. Alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia Vanoli difende Fagioli da qualche critica mal digerita dopo giovedì sera e dispone le sue carte sul tavolo, cercando continuità e rimandando l'innesto di eventuali nuovi tasselli nel puzzle viola

Più Fagioli che Oulai

Ed è proprio sul tema del centrocampo che il tecnico viola difende a spada tratta il suo regista, uno che può giocare ovunque e che, definita positiva la prova di San Siro, ha steccato solo nel primo tempo con l'Atalanta. Una tutela, su Fagioli, volta ad anticipare una probabile maglia da titolare anche oggi a dispetto di Oulai, destinato a partire dalla panchina come quel Gonçalves che un po' tutti vorrebbero vedere dall'inizio. Ancora una volta è però l'equilibrio mediano il diktat dell'allenatore, traducibile nell'ulteriore presenza di Brescianini e Ndour.

Conferme difensive

Dietro, invece, le buone risposte arrivate contro l'Atalanta anticipano le conferme di un Jimenez ormai inserito nei meccanismi e di un Joao Mario in crescita. Del portoghese ha parlato in termini positivi anche Vanoli, con riferimento al lavoro durante la settimana, mentre la coppia di centrali davanti a capitan De Gea è pressoché obbligata visto che Ranieri non ha del tutto recuperato e che Pongracic resterà ancora ai box per un bel po'.

Pellegrino favorito su Beto

Quanto all'attacco, detto di Gonçalves ancora indietro nelle gerarchie e di Atta che potrebbe tornare tra i convocati soltanto per domenica sera contro la Juventus, il ballottaggio tra Pellegrino e Beto resta aperto seppure l'argentino mantenga un leggero vantaggio. In particolare dall'ex Everton Vanoli si aspetta qualcosa di più, ieri l'ha anticipato, e forse anche per questo le chance da titolare di Pellegrino restano intatte, esattamente come Mastantuono e Njie confermati dal 1' rispettivamente a destra e sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Sassuolo (4-3-3): Turati, Cinquegrano, Idzes, Odenthal, Doig, Adzic, Matic, Bakola, Berardi, Esposito, Laurientè

Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie