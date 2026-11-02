Juventus, problema all'adduttore per McKennie: Fiorentina a rischio?
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Non si arresta l'emergenza infortuni della Juventus. Durante la sfida contro il Napoli, Weston McKennie ha accusato un problema agli adduttori che lo ha costretto a fermarsi all'intervallo. Al suo posto Spalletti ha inserito Federico Gatti, perdendo così una pedina fondamentale per duttilità e soluzioni tattiche all'interno della squadra bianconera. Sarà dunque da valutare con esami l'entità della sua problematica, ma certamente il giocatore entra in dubbio per la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina al Franchi. Lo riporta Tuttosport.
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