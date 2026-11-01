Joao Mario spera ancora. Quattro assenze in vista per il Sassuolo

La Fiorentina prosegue la preparazione in vista della trasferta contro il Sassuolo, con Vanoli alle prese con alcune assenze importanti. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nella seduta mattutina di ieri al Viola Park i viola hanno studiato gli avversari neroverdi, cercando le soluzioni migliori per tornare alla vittoria.

Ancora indisponibile Ranieri, che prosegue il recupero personalizzato dall'infortunio al nervo del piede. Fuori anche Atta, alle prese con un sovraccarico strutturale all'addome, e Pongracic, fermo per una lesione mio-fasciale al bicipite femorale della coscia destra. A questi ovviamente si aggiunge anche il lungo degente Parisi. Oggi sono previsti il pranzo di squadra, la rifinitura e la conferenza stampa di Vanoli, prima della partenza per Reggio Emilia. L'obiettivo è interrompere il digiuno di vittorie in campionato, che dura dall'11 settembre, e migliorare soprattutto una fase difensiva che ha già incassato 21 reti.

Sul piano tattico confermato il 4-3-3, con De Gea tra i pali e la difesa composta da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. A centrocampo Ndour e Brescianini affiancheranno uno tra Fagioli e Oulai, ancora in ballottaggio. Davanti spazio al tridente formato da Mastantuono, Pellegrino e Njie, chiamato a trascinare i viola verso tre punti fondamentali.