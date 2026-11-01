Qui Sassuolo, fine dell'emergenza per Aquilani: le possibili scelte in difesa

Alberto Aquilani ritrova alcune pedine importanti in difesa in vista della sfida contro la Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Sassuolo sta valutando le possibili scelte per il reparto arretrato, dopo un periodo condizionato da diverse assenze. Tornano infatti a disposizione Idzes, Walukiewicz e Candé, che si contenderanno una maglia da titolare con Caleta-Car e Odenthal, schierati dal primo minuto in due delle ultime tre partite.

L'obiettivo dei neroverdi è ritrovare solidità difensiva per interrompere il momento negativo. A preoccupare la Fiorentina sono anche i precedenti al Mapei Stadium. Il Sassuolo ha infatti vinto quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro i viola, andando a segno nelle ultime undici gare interne contro i gigliati, per un totale di 19 reti. L'ultimo successo della Fiorentina a Reggio Emilia risale al giugno 2023, quando i viola si imposero per 3-1. Da ricordare anche le vittorie neroverdi del febbraio 2022 e del gennaio 2024.