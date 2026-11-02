FirenzeViola Che caos un anno fa con il Sassuolo: ko e pesanti litigi nello spogliatoio

Sei dicembre 2025: fu quel giorno che la Fiorentina, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo toccò il punto più basso della sua stagione perdendo tre a uno con enormi polemiche e diatribe interne. Ecco, quella tappa che creò così tante discussioni anche nello spogliatoio oggi dovrà essere il trampolino di rilancio per i viola perché vincere avrebbe tanti significati. Verrebbe raggiunto il Sassuolo ora a quota otto, il gruppo viola acquisterebbe un po' di fiducia e ci sarebbe anche la possibilità di preparare con un altro spirito la partita contro la Juventus.

11 mesi fa, il caos nasce da un rigore

Successe davvero di tutto l'anno scorso contro il Sassuolo, in quella trasferta che peraltro vide la presenza di tanti tifosi viola anche perché si giocava di sabato pomeriggio. Il grande caos nacque quasi ad inizio partita quando fu concesso un calcio di rigore alla Fiorentina: brutto litigio tra Kean e Mandragora prima della battuta, alla fine lo tira il centrocampista realizzandolo (Vanoli dirà poi che comunque avrebbe dovuto tirarlo Gudmundsson). Un episodio che la Fiorentina si trascinerà dietro perdendo la partita 3-1 e poi dando vita negli spogliatoi ad una serie di confronti particolarmente accesi (forse addirittura una rissa) e si parlò anche di un contatto fisico tra Mandaragora e Kean. Non mancarono poi indiscrezioni su una parte dello spogliatoio del Mapei fortemente danneggiato dalla Fiorentina, con il Sassuolo che avrebbe chiesto i danni al club viola per quanto accaduto. Ecco, stasera la vittoria servirebbe anche per scacciare un ricordo così triste, sotto tutti i punti di vista.