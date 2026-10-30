Meglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber

I tifosi viola hanno vinto per 3 a 0. La squadra di Vanoli si è fermata al 2 a 2. Purtroppo la passione dei sostenitori non regala punti in classifica. Altrimenti saremmo in zona Champions. La Fiorentina continua a essere in una posizione inquietante. Con un dato che, anche contro l’Atalanta, trova una preoccupante conferma: il reparto arretrato continua a subire una media di quasi due gol a partita. Un dato inaccettabile. Che va corretto prima possibile. Non si può criticare la squadra per l’impegno ma prende sempre più forza la convinzione che questo gruppo sia stato assemblato male. Eppure sono stati spesi una montagna di soldi.

Servono rinforzi

Non è una speranza ma una necessità. Viery non accende, Dragusin non riesce a fare la differenza. La Fiorentina ha bisogno di un difensore centrale di personalità. E servirebbe qualcosa di diverso anche nel ruolo di prima punta. Dove è il bomber forte come Kean o anche più forte che era stato promesso da Paratici? Beto è goffo e fuori dal progetto. Pellegrino può essere una buona riserva. Eppure sono stati spesi tanti soldi. Si può a gennaio rinunciare a Beto e cercare qualcosa di un livello superiore?

Mistero Goncalves

Non capisco perché Vanoli non riesca a innamorarsi del portoghese. Pedro Goncalves ha colpi e qualità. Ha anche quella maturità internazionale di cui la Fiorentina ha un bisogno assoluto. Perché non concedergli un’opportunità? Perché non lasciarlo libero di inventare calcio? È inspiegabile la scelta di inserirlo contro l’Atalanta a una manciata di secondi dal fischio finale.

Mistero Fagioli

Dove è finito Fagioli? Da quando è andato in Nazionale e Mancini lo ha riproposto come mezzala il talento viola è scomparso. Non costruisce, sembra di carta velina in fase di copertura. Sembra andato in confusione. Fagioli va recuperato subito altrimenti sono guai seri. E Oulai che lo ha sostituito non è un regista. Anche a centrocampo servirebbero rinforzi nel mercato invernale. Ma, lo ripeto, oggi l’aspetto più importante è ritrovare Fagioli. E speriamo che Ndour si svegli. Per il momento rimasto al fantastico gol con la maglia dell’Under 21.