Iachini: "Aquilani predestinato. Vanoli troverà la quadra, la sosta lo ha danneggiato"

Intervistato dal Corriere Fiorentino, il doppio ex allenatore di Fiorentina e Sassuolo Beppe Iachini fa le carte alla sfida di stasera: "Aquilani? Un predestinato. E Vanoli troverà la quadra: d’altronde questa sosta così lunga ha danneggiato tutte le squadre dal punto di vista della continuità del lavoro e della conoscenza reciproca".

Poi sul centrocampo e Fagioli dice: "Fagioli è un ottimo giocatore, bravo a riprendersi anche la Nazionale, poi una prestazione non eccezionale ci può stare. Oulai è forte, ma può cercare spazio anche in altri ruoli. Vanoli troverà la combinazione giusta per farli convivere. Tutti i giocatori bravi possono giocare insieme se stanno bene, anche io alla Fiorentina dovevo far convivere Bonaventura, Castrovilli ed Eysseric".

Chiusura su Pedro Goncalves: "Chi ha esperienza e qualità se sta bene fisicamente deve giocare. Sul cambio di giovedì (ha giocato appena 3 minuti, ndr) non saprei perché dipende da tante cose e da cosa si aspettasse il tecnico. Ora con cinque sostituzioni sembra che bisogna farli sempre tutti, ma per me se gli undici in campo stanno facendo bene a volte è controproducente".