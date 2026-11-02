Perfino Vanoli si è lasciato andare su Sassuolo-Fiorentina: c'è tanto in gioco

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Sassuolo in una sfida che potrebbe pesare moltissimo sul futuro della stagione viola. Come sottolinea La Repubblica-Firenze, perfino Paolo Vanoli, solitamente prudente nelle dichiarazioni, ha definito la partita di Reggio Emilia "importantissima", consapevole della necessità di tornare alla vittoria.

Il tecnico vede una squadra in crescita, ma ancora fragile mentalmente, soprattutto dopo aver subito gol. Di fronte ci sarà il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani, reduce da tre sconfitte consecutive ma ricco di giocatori esperti come Berardi, Matic e Laurienté. "Per vincere non serve essere sempre belli", ha ricordato Vanoli, evitando paragoni con la pesante sconfitta della passata stagione in Emilia. L'obiettivo è conquistare tre punti fondamentali per la classifica e dare maggiore solidità alla sua panchina, prima del successivo impegno contro la Juventus.