Fiorentina e Sassuolo, vietato fallire. Duello fantasia per la salvezza

Sassuolo e Fiorentina cercano una vittoria che manca da quasi due mesi, affidandosi al talento dei rispettivi mancini: Domenico Berardi e Franco Mastantuono. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre non conquistano i tre punti da settembre, con i viola reduci da appena due punti nelle ultime cinque giornate e i neroverdi da uno soltanto.

La Fiorentina, terzultima con cinque punti, si aggrappa soprattutto a Mastantuono, autore finora di tre reti, tutte nella trasferta contro il Venezia. L'argentino ha già tentato 33 conclusioni in campionato, ma deve migliorare nella finalizzazione. Dall'altra parte Berardi, fermo a due gol stagionali, vanta numeri importanti contro i viola: dieci reti e quattro assist in diciotto precedenti. Vanoli chiede maggiore concretezza ai suoi attaccanti, consapevole dell'importanza della sfida del Mapei Stadium. Il tecnico dovrebbe confermare la formazione vista contro l'Atalanta, con Pellegrino ancora favorito su Beto e una difesa condizionata dalle assenze di Ranieri e Pongracic.