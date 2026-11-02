Match point per il futuro. Fiorentina a casa Sassuolo per risorgere

La Fiorentina si gioca una fetta importante del proprio futuro nella trasferta di questa sera contro il Sassuolo. Come sottolinea La Nazione, la sfida di Reggio Emilia rappresenta un appuntamento fondamentale per una squadra chiamata a dare finalmente una svolta a una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Il pareggio contro l'Atalanta ha mostrato qualche segnale di crescita, ma adesso servono risultati concreti. Vanoli chiede una prestazione completa, dall'approccio alla gestione della partita, passando per una fase difensiva finora troppo fragile e un attacco che fatica a trovare continuità sotto porta.

Sotto osservazione anche diversi singoli, da Viery e Dragusin a Fagioli, Ndour e Pellegrino, tutti chiamati a offrire risposte importanti. Il tecnico ha evidenziato i miglioramenti mostrati dalla squadra nelle ultime settimane, ma la classifica continua a essere preoccupante. Contro il Sassuolo dell'ex Aquilani l'obiettivo è uno soltanto: vincere. Un successo permetterebbe ai viola di iniziare a uscire dalla zona pericolosa e restituire fiducia a un gruppo giovane, costruito da Paratici per ben altre ambizioni. A sostenere la Fiorentina ci saranno ancora una volta i tifosi, pronti a raggiungere Reggio Emilia nonostante il giorno feriale.