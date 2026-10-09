Ancora Vanoli contro De Rossi. Corriere Fiorentino. "Dove eravamo rimasti?"
La Fiorentina torna a Marassi, uno stadio che rievoca ricordi particolari per Paolo Vanoli. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, proprio contro il Genoa, undici mesi fa, era iniziata la prima avventura del tecnico sulla panchina viola, con un pareggio per 2-2 contro la formazione di Daniele De Rossi. Da allora molto è cambiato, a partire da una rosa profondamente rinnovata.
La sfida di domani rappresenterà soprattutto un esame di maturità per una Fiorentina chiamata a dare continuità ai progressi mostrati contro il Napoli. Nell'ultima uscita i viola hanno evidenziato un atteggiamento più aggressivo, facendo registrare otto recuperi di palla nell'ultimo terzo di campo. Incoraggianti anche i numeri offensivi: 17 conclusioni complessive, dieci dall'interno dell'area e 32 tocchi nell'area avversaria. Segnali di una squadra che sta cercando una nuova identità, fondata su coraggio e intensità.
Dopo un avvio complicato, Vanoli vuole sfruttare l'entusiasmo ritrovato, anche grazie al rientro dei nazionali Fagioli e Ndour. A Genova, però, serviranno anche equilibrio e concretezza per risalire una classifica ancora delicata.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati