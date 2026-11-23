Gonçalves ancora titolare a Monza. La Nazione: "Il suo ruolo sarà decisivo nelle due fasi"

Pedro Gonçalves va verso una nuova maglia da titolare, anche se resta da valutare l'eventuale staffetta nel corso della partita con il rientrante Atta. Il centrocampista portoghese sarà chiamato a svolgere un ruolo importante negli equilibri della Fiorentina, muovendosi tra la linea mediana e la trequarti avversaria. La sua posizione in campo sarà determinante per definire l'assetto tattico della squadra, sia in fase di possesso sia quando ci sarà da difendere. Con il pallone tra i piedi avrà il compito di dare qualità alla manovra, collegare i reparti e creare soluzioni per lo sviluppo offensivo.

In fase di non possesso, invece, dovrà abbassarsi in mediana per garantire maggiore copertura e ostacolare le avanzate del Monza. Un compito delicato, che richiederà attenzione e continuità per tutta la gara. Lo riferisce La Nazione.