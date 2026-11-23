Lavorare ancora alla Fiorentina? Dainelli non chiude le porte: "Firenze parte di vita e di cuore"

Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, Dario Dainelli, ex capitano della Fiorentina, ha parlato anche della scelta di non seguire Gilardino nella sua nuova avventura in panchina a Parma: "Con Alberto c’è un legame fortissimo, e se non l’ho seguito a Parma dopo le esperienza col Genoa e col Pisa è solo perché in questi mesi avevo bisogno di star vicino a casa sia per i miei figli sia per lanciare le nuove attività della cantina e degli agriturismi. Lui lo sapeva, e ha capito".

Ha comunque modo di seguire il calcio: "Assolutamente. Appena posso vado allo stadio. Sono stato un paio di volte a Parma ma anche la Fiorentina la seguo con grande attenzione. Son stato a vederla a Reggio Emilia, ed ero allo stadio contro la Juventus".

Per lei la Fiorentina è un capitolo chiuso? "Come potrebbe esserlo? Per me Firenze è stata ed è una parte di vita e di cuore, tutte le volte che vado allo stadio vengo inondato di affetto. Poi chiaramente se si parla di lavoro entrano in campo tante altre valutazioni. Bisognerebbe capire il perché e il per come, analizzare bene la situazione, ma certo la porta non è chiusa".