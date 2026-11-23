Vanoli cerca equilibrio, Repubblica: "Durante la sosta è stato intensificato il lavoro sulla difesa"

Durante le due settimane di pausa, Vanoli ha concentrato gran parte del lavoro sul miglioramento della fase difensiva. Il tecnico è consapevole delle qualità offensive della propria squadra e del potenziale a disposizione, ma ritiene necessario trovare un maggiore equilibrio per evitare di concedere troppe occasioni agli avversari. I 16 gol subiti nelle otto partite disputate sotto la sua gestione rappresentano infatti un dato da correggere, soprattutto per una formazione costruita per imporre il proprio gioco e non per subirlo.

Contro il Monza l'obiettivo sarà dunque quello di abbinare solidità e qualità, senza rinunciare alla spinta offensiva e alla capacità di sfruttare il talento dei propri interpreti, a partire da Mastantuono. Un equilibrio che dovrà permettere alla Fiorentina di essere più compatta senza perdere incisività negli ultimi metri. Vanoli potrà inoltre contare su diverse alternative in panchina: qualora l'andamento della partita non dovesse rispecchiare le attese, avrà a disposizione cambi e soluzioni tattiche per modificare l'assetto della squadra e provare a indirizzare la gara. A riportarlo è La Nazione.