A Monza torna disponibile Atta, il Corriere dello Sport: "Vanoli lo gestirà per evitare ricadute"

La Fiorentina ritrova Arthur Atta in vista della trasferta di stasera a Monza. Il centrocampista è tornato tra i convocati dopo circa due mesi di assenza, iniziata in occasione della gara casalinga contro il Napoli dello scorso 20 settembre. A fermarlo era stato un sovraccarico nella zona addominale, che lo ha costretto a saltare sei partite e a seguire un percorso di recupero prima del ritorno in gruppo.

Il suo rientro offre a Vanoli una nuova soluzione per la mediana, ma il tecnico viola dovrà gestirlo con attenzione, dosandone il minutaggio per evitare ricadute e favorire un graduale ritorno alla condizione migliore. In estate la Fiorentina aveva puntato fortemente su di lui, investendo 25 milioni di euro, ai quali si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Lo riferisce il Corriere dello Sport.