Fiorentina, occhio alle gare post sosta. Repubblica: "Vanoli ha chiesto ai suoi un switch positivo"

Una vittoria stasera a Monza permetterebbe alla Fiorentina di compiere un passo importante nella corsa alla salvezza. I viola salirebbero infatti a cinque punti di distanza dalla zona retrocessione, superando il Lecce in classifica e avvicinandosi alla parte centrale della graduatoria. Un risultato che darebbe maggiore serenità in vista delle successive quattro sfide contro Udinese, Cagliari, Parma e Bologna, appuntamenti fondamentali per dare continuità al percorso di crescita.

Resta però da superare un ostacolo che negli ultimi tempi ha spesso condizionato la squadra: il rendimento dopo la sosta per le nazionali. Per questo Vanoli ha chiesto al suo gruppo uno switch positivo, un segnale di crescita per ricominciare da dove i suoi ragazzi avevano finito, il 2-2 contro la Juventus. Il pareggio conquistato al Franchi, accompagnato dagli applausi del pubblico e dal significativo coro della curva, «Vi vogliamo così», rappresenta il punto da cui riprendere il cammino. Adesso servirà confermare quei segnali anche lontano da Firenze. Lo riferisce la Repubblica.