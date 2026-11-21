Njie solo parzialmente in gruppo, La Nazione: "A Monza ci sarà, ma senza rischi"

Alieu Njie ha ripreso a lavorare ieri, seppur in maniera parziale, insieme al resto dei compagni al Viola Park. Il problema alla coscia accusato nei giorni scorsi sembra ormai superato e anche le preoccupazioni iniziali sulle sue condizioni si sono progressivamente ridimensionate. La sua presenza tra i convocati per la trasferta di lunedì contro il Monza appare quindi sempre più probabile, anche se lo staff medico e tecnico non intende correre rischi e continuerà a gestire il recupero con particolare attenzione.

A concentrarsi sullo stato di forma dell'ex Torino è l'edizione odierna de La Nazione, scrivendo che resta invece da valutare la possibilità che l'esterno svedese possa essere schierato dal primo minuto. Le prossime indicazioni arriveranno dall'allenamento in programma questa mattina e dalla conferenza stampa di Paolo Vanoli, fissata per le ore 15. Saranno questi due appuntamenti a chiarire ulteriormente le condizioni di Njie e le sue possibilità di trovare spazio nella formazione titolare.