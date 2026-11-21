FirenzeViola Croci-show al Mondiale Under 17. Il programma e cosa aspettarsi ora dal 2010

Inizia alla grande il Mondiale Under 17 dell'Italia e di Federico Croci, la stellina classe 2010 della Fiorentina

L'avventura mondiale di Federico Croci comincia nel migliore dei modi. Il giovane attaccante della Fiorentina si è preso subito la scena nella sfida d'esordio dell'Italia Under 17 contro la Jamaica, realizzando una doppietta nei primi quindici minuti di gioco di una partita poi terminata 6-0. Schierato titolare dal commissario tecnico Daniele Franceschini, il classe 2010 ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio potenziale, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile viola. Per Croci, nato a Bibbiena, si tratta di un appuntamento particolarmente importante. È infatti uno dei due calciatori classe 2010 convocati da Franceschini, insieme al centrocampista dell'Atalanta Francesco Olivieri, in un gruppo composto prevalentemente da ragazzi nati nel 2009. Un dato che racconta bene la precocità del talento viola, già diventato il più giovane esordiente nella storia della Fiorentina.

Il calendario dell'Italia e i prossimi appuntamenti

Gli Azzurrini sono inseriti nel Gruppo E e, dopo il debutto contro la Jamaica torneranno in campo lunedì 23 novembre alle 15:30 contro la Costa d'Avorio. Ultimo impegno della prima fase giovedì 26 novembre alle 15 contro l'Uzbekistan. Tutte le partite sono in programma in Qatar, all'Aspire Zone di Doha. Una curiosità sul torneo: dal 2025 il Mondiale Under 17 si disputa ogni anno e coinvolge 48 nazionali, suddivise in dodici gironi. L'edizione 2026 prevede 104 partite e si concluderà il 13 dicembre. L'Italia arriva da campione d'Europa e dopo il bronzo conquistato nel 2025, miglior risultato azzurro nella competizione.