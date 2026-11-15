Lezioni di italiano al Viola Park: gli stranieri seguono un corso per imparare la lingua

Curioso aspetto legato alla Fiorentina e ai suoi giocatori stranieri, raccontato stamani da La Gazzetta dello Sport. Al Viola Park la crescita dei nuovi arrivati passa anche dall’apprendimento della lingua italiana, come sottolineano spesso Vanoli e la dirigenza. Per questo la società ha messo a disposizione un’insegnante, Federica, che attualmente segue quattro giocatori viola che devono imparare la lingua: Mastantuono, Oulai, Valdepeñas e Viery. Pedro Gonçalves, invece, non ha bisogno di lezioni perché comprende già l’italiano e riesce anche a parlarlo. Gli incontri si svolgono tre volte a settimana, durano da una a due ore e sono organizzati individualmente, tenendo conto delle necessità e del livello di ciascun calciatore.

Oulai in versione secchione

Tutti e quattro stanno dimostrando grande disponibilità e voglia di imparare, ma tra i più determinati c’è sicuramente Oulai, che ha chiesto persino di poter svolgere alcune ore aggiuntive. Per chi parla francese, infatti, avvicinarsi all’italiano può risultare più complicato rispetto a chi proviene da una lingua come lo spagnolo, che presenta maggiori somiglianze. Un aspetto sul quale aveva insistito anche Vanoli dopo la vittoria contro il Sassuolo, sottolineando quanto fosse importante per il centrocampista ivoriano migliorare anche sotto il profilo linguistico. Un obiettivo che Oulai sta portando avanti con impegno, dedicando allo studio più tempo del previsto.