Ranieri fino (almeno) al 2029, senza fascia resta centrale nel progetto viola

Luca Ranieri e la Fiorentina avanti insieme. Il difensore viola ha ufficialmente prolungato il proprio contratto fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione. Come sottolinea La Nazione, un rinnovo che conferma la centralità del classe 1999 nel progetto tecnico di Paolo Vanoli, nonostante la fascia di capitano sia passata a David De Gea.

Una scelta, quella dell'allenatore, che non ha intaccato la fiducia nei confronti di Ranieri, diventato uno dei punti fermi della difesa e il partner ideale di Dragusin. "Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra, che ormai per me è diventata una famiglia. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per ripagare la fiducia della società", ha dichiarato il difensore ai canali ufficiali viola.

Per Ranieri, arrivato alla Fiorentina a soli 13 anni, la firma rappresenta un ulteriore riconoscimento del proprio percorso di crescita. Il centrale ha poi ribadito la fiducia nel tecnico: "Il mister è tornato carichissimo, e non avevo dubbi. Siamo contenti di lavorare con lui e ci toglieremo molte soddisfazioni". Un segnale importante anche in vista della ripresa del campionato, con Ranieri pronto a confermarsi uno dei leader dello spogliatoio viola.