Il programma del primo giorno viola di Valdepenas: possibile esordio già contro il suo Real

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Victor Valdepenas è arrivato nella notte a Firenze per iniziare la sua avventura in viola. La Fiorentina ha chiuso l'operazione per circa 8 milioni di euro, assicurandosi il talento classe 2006 dal Real Madrid. Il club spagnolo, però, ha mantenuto il controllo sul futuro del giocatore, riservandosi il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra esercitabile nelle prossime tre stagioni, seguendo una formula già utilizzata in passato anche per dire con il Como per Nico Paz.

Negli ultimi giorni José Mourinho, dopo averlo valutato durante il ritiro, ha dato il via libera alla cessione. Il destino potrebbe regalare a Valdepenas un esordio davvero particolare: dopo l'arrivo a Firenze nella tarda serata di ieri e le visite mediche in programma oggi, il giovane, se tutto andrà bene, raggiungerà la squadra a Londra e, se tutto procederà secondo i piani, sarà a disposizione per l'amichevole di sabato a Klagenfurt proprio contro il Real Madrid, suo club fino a pochi giorni fa. Lo riporta il Corriere dello Sport.