Gudmundsson, il precampionato per cambiare il futuro: per Paratici però resta sul mercato

vedi letture

Il precampionato può diventare l'occasione per Albert Gudmundsson di cambiare il proprio futuro. Stasera, nel test contro il Brentford, e sabato a Klagenfurt contro il Real Madrid, l'islandese sarà ancora l'esterno sinistro d'attacco e potrà convincere Paratici a puntare su di lui per la prossima stagione. La conferma, però, riporta stamani La Repubblica, non è ancora scontata: Gudmundsson vorrebbe restare per dimostrare il suo valore, ma il ds viola continua a considerarlo cedibile in caso di un'offerta importante. Finora, però, non sono arrivate proposte concrete: solo un timido interesse dell'Atalanta a inizio mercato e qualche apprezzamento dall'Inghilterra mai trasformato in una trattativa.

La Fiorentina valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro e Paratici potrebbe aspettare fino agli ultimi giorni di mercato prima di decidere. In caso di mancata cessione, Gudmundsson sarà parte integrante della squadra 2026-2027. Il 4-3-3 di Grosso non sembra il modulo ideale per esaltarlo, ma l'idea di tenerlo più vicino alla porta potrebbe permettergli di esprimere caratteristiche mai viste finora a Firenze.