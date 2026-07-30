Non solo Pellegrino per l'eventuale post Kean: secondo La Nazione resta viva la pista Zirkzee

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La Fiorentina continua a muoversi con decisione per Mateo Pellegrino. Nella giornata di ieri sono arrivate ulteriori conferme sull'interesse viola per il centravanti argentino del Parma, un profilo che la dirigenza segue da tempo. I contatti tra le parti non sono una novità: Fabio Paratici e il direttore sportivo del Parma Cherubini avevano già affrontato il tema oltre un mese fa e nelle ultime ore il discorso è tornato d'attualità. La formula proposta dai ducali è chiara: prestito oneroso da 4-5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno ai 25 milioni, per un'operazione complessiva da circa 30 milioni.

La Fiorentina sta valutando la fattibilità dell'affare, anche in previsione di possibili movimenti in uscita per Moise Kean. Il Como resta interessato, ma non è l'unica pista possibile: all'orizzonte potrebbero emergere anche soluzioni estere o club finora rimasti più defilati. Le prossime settimane potrebbero quindi essere decisive. Parallelamente, il club viola continua a monitorare anche Joshua Zirkzee, altro attaccante seguito dal Como. Lo riporta La Nazione.