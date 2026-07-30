Social Il saluto di Comuzzo: “Grazie Fiorentina, questo è un giorno che difficilmente dimenticherò”

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L'ormai ex difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ceduto ufficialmente al Torino in prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di saluti al club viola e alla città di Firenze. Queste le sue parole: "Oggi è un giorno che difficilmente dimenticherò. Dopo sette anni si conclude il mio percorso con questa maglia. Un grazie di cuore alla famiglia Commisso, per l'affetto e la fiducia che non potrò mai ripagare abbastanza.

Grazie a tutte le persone che mi hanno visto crescere fin da quando sono arrivato, ancora bambino, in questa città meravigliosa: staff, compagni di squadra, dottori e fisioterapisti, con cui ho condiviso momenti indimenticabili e costruito rapporti speciali. Infine, grazie a Firenze, che fin dal primo giorno mi ha fatto sentire il suo calore, la sua passione, il suo cuore. Grazie Fiorentina".

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